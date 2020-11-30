السعودية اليوم / لبنان تسجل 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1000 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان, أنها سجلت 14 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 1018 حالة وفاة, فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 80210.

// انتهى //

21:16ت م

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بيروت 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجّلت لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19), ليرتفع عدد الإصابات إلى 127903 إصابات.وأوضحت وزارة الصحة العامة في لبنان, أنها سجلت 14 حالة وفاة بالفيروس, ليبلغ بذلك إجمالي الوفيات 1018 حالة وفاة, فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 80210.// انتهى //21:16ت م0205

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