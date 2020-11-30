السعودية اليوم / المغرب تسجل 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت المغرب 2533 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 57 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5846، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى305291.

// انتهى //

20:25ت م

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الرباط 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت المغرب 2533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 356336.وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم أنها سجلت 57 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك عدد الوفيات 5846، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى305291.// انتهى //20:25ت م0191

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