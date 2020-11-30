تأهل 24 موهوبًا وموهوبة من تعليم الليث لأولمبياد إبداع 2021

2020-11-30

متابعات الخليج 365- محمد الغبيشي- الليث

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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) تأهل 24 طالبًا وطالبة من إدارة التعليم بمحافظة الليث، للمشاركة في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2020م) والورش التدريبية المصاحبة لها، والتي تقيمها المؤسسة على مستوى المملكة، بالشراكة مع وزارة التعليم لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وجاء إعلان النتائج بعد أن أنهت مؤسسة موهبة مرحلة التحكيم الإلكتروني لكافة المشاركين والمشاركات على مستوى المملكة، وانطباق معايير وضوابط الترشيح على المشاريع العلمية والإبداعية المتأهلة.

من جهته، زف مدير التعليم بمحافظة الليث، الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، التهاني والتبريكات للطلاب المتأهلين والطالبات المتأهلات كما بارك لأسرهم ومدارسهم بهذا الإنجاز العلمي الكبير، مؤكدًا حرص إدارة التعليم على تسخير كافة جهودها وإمكاناتها لتوفير بيئة تربوية ومدرسية وتعليمية وتنافسية مميزة، لتحفيز ورعاية الموهوبين والموهوبات والمبدعين والمبدعات، في شتى مجالات الموهبة والفنون والأنشطة المختلفة، متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح في المراحل المتقدمة من الأولمبياد الوطني.

كما أعرب عن بالغ شكره وتقديره لكافة القائمين والقائمات على مجريات المسابقة، من خلال إشرافهم على تدريب وتأهيل الطلاب والطالبات للمسابقة عن بعد، وتعزيز أفكار الطلاب والطالبات من خلال البرامج الإثرائية الداعمة لأبحاثهم ومبتكراتهم.

وأكد أن تأهل الطلاب والطالبات جاء ثمرة للجهود المتواصلة والتعاون البناء بين إدارة التعليم ممثلة في قسمي الموهوبين والموهوبات على مستوى إدارة التعليم ومكتب التعليم بمحافظة أضم (بنين- بنات)، وكافة المدارس وأسر الطلاب والطالبات، وما بذلوه من جهد على الإشراف والمتابعة على مراحل إعداد المشاريع للطلاب والطالبات، وتسجيلها في الموقع، وإجراء التجارب العلمية والحلول المبتكرة للمشاريع، وفي ظل الشراكات العلمية المتعددة التي تبنتها إدارة التعليم في سبيل دعم مواهب وأفكار الطلاب والطالبات.

والمتأهلون والمتأهلات هم:

الطلاب:

إبراهيم عثمان بن إبراهيم آل زربان الغامدي (الليث مقررات)

إياد طلال بن خميس القبي الجبيري (الليث مقررات)

أنس عمران علي القرشي المالكي (الليث مقررات)

حسين عمر محمد العمشاني (الليث مقررات)

راكان يحيى عبدالعزيز الحضريتي (الفيصل المتوسطة بالليث)

سعيد علي عبدالله آل هاشم الصعب (الفرقان المتوسطة بالوسقة)

صفوان سعيد علي آل زهير البركاتي (الليث مقررات)

عبدالعزيز ردة عبيد المالكي(سعد بن معاذ الثانوية بأضم)

علي أحمد عبيد البكيري المالكي (سعد بن معاذ الثانوية بأضم)

عمر حسن بن عمر الزبيدي (الليث مقررات)

محمد أحمد بن محمد باحارث (الليث مقررات)

يوسف راجح محمد بن حفراز البركاتي (الليث مقررات)

الطالبات:

أريام سعيد سالم آل حميدة العصماني (ثانوية أضم)

أميرة عبدالله أحمد آل بن حفراز البركاتي (المتوسطة الأولى بالليث)

بيلسان حسين سعيد آل باشة الحرقاني (المتوسطة الأولى بالليث)

رندا خالد شريف الحساني المالكي (ثانوية أضم)

روان أحمد بن علي آل جعير العصماني(ثانوية أضم)

روان مطير بن دبيس الطريفي اليزيدي (ثانوية بني يزيد)

سارة محمد بن ختيم المالكي (متوسطة أضم)

غرام صالح بن حامد العصماني المالكي (ثانوية أضم)

لمى عوض بن محمد آل صديق الزبيدي (المتوسطة الأولى بالليث)

نوال فيصل عبدالرحيم اليزيدي (ثانوية بني يزيد)

نوره عبدالرحمن قدير آل عوفي اليزيدي (ثانوية بني يزيد)

يارا نور بن مسعود المالكي (ثانوية العطف بالجائزة).



