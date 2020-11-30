21 مركزا للحضانة الأسرية تقدم 85 ألف خدمة سنويا

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وقدمت المبادرة 85 ألف خدمة لـ34 ألف مستفيد سنويا، من خلال 21 مركزا في مناطق المملكة المختلفة.وأوضحت الوزارة أن المبادرة وفرت مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة، يقدم من خلالها الدعم الاجتماعي والنفسي للأطراف كافة (الوالدين - الأطفال).
وتستهدف المبادرة تقديم المعونة للمحكمة في القضايا المنظورة للحالات التي تتطلب الإفادة عنها اجتماعيا ونفسيا، إضافة إلى رفع مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والجمعيات الخيرية في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.
وتقدم مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، للمستفيدين من خدماتها، جلسات الإرشاد الاجتماعي والنفسي والقانوني، خلال جميع أيام الأسبوع، بما في ذلك العطل الرسمية.
أبرز خدمات المبادرة:
- توفير أماكن مخصصة وملائمة للرؤية والزيارة ونقل الحضانة
- إيجاد بيئة آمنة وسليمة لتسليم المحضون
- تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي للأطفال وذويهم
- حماية حقوق الأطفال المحضونين
- توعية الوالدين بأهمية الاستقرار بعد الانفصال
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