القبض على وافد امتهن النصب وتزييف الأوراق النقدية

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وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، حيث ضبط بحوزته عدد من الأوراق المزيفة وكمية من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية على وافد امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، متخذا من مقر إقامته وكرا لتنفيذ جرائمه.وأوضح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت عن القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية في العقد السادس من العمر، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، حيث ضبط بحوزته عدد من الأوراق المزيفة وكمية من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات، وقد جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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