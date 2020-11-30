الشورى يطالب صندوق التعليم العالي بتحصيل المبالغ المستحقة لدى الجامعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب مجلس الشورى خلال جلسته أمس الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني وضوابطها وانعكاس تطبيقها على مستوى الأداء والعمل لمنسوبي الرئاسة، وإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

ودعا المجلس في قراره الرئاسة إلى بيان آليات ونتائج تطوير الوسائل الميدانية في الرفع من مستوى أداء منسوبي الرئاسة في الأعمال الميدانية وفق تنظيم الرئاسة، مؤكدا على أهمية دراسة جدوى الاستمرار في نشر المطبوعات الورقية بأنواعها ومدى تأثيرها وتفاعل المتلقي معها، وبيان نتائج شراكاتها مع الجهات الأخرى، وأثر ذلك على عملها، داعيا الرئاسة إلى العمل على قياس رضا المستفيدين من خدماتها.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة المجلس الرابعة، صوت مجلس الشورى بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

الأنظمة الذكية

وطالب الشورى في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالعمل مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، لإصدار اللوائح المناسبة لتحديد المواصفات والمعايير لتنفيذ وتشغيل المصانع الجديدة، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع القائمة.

ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التشريعات المناسبة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه في مجال كفاءة الطاقة، وتعزيز استخدام الأنظمة الذكية للتعامل مع البيانات الضخمة (Big Data) لصنع سياسات موثوقة وفعالة، ودعم إنشاء واستغلال خدمات مبتكرة لكفاءة الطاقة.

كما وافق ضمن قراره بأن ينسق المركز بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق كود البناء السعودي، لتعزيز وتحسين استخدام كفاءة الطاقة في قطاع البناء.

المشاريع الطلابية

كما ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي، والتي رأت وفقا لتقريرها المرفوع إلى المجلس أهمية قيام مجلس إدارة صندوق التعليم العالي الجامعي باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

ودعت اللجنة في تقريرها أمام المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي إلى دراسة سلخ الجامعات التي طبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها.وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الصندوق للمناقشة، طالبت عضو مجلس الشورى الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد في مداخلة لها بإعادة هيكلة الصندوق، والحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات، كما طالبت بالاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة وتطوير عملية التدريس، والاستثمار في المشاريع الطلابية.

كما ناقش المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف، والتي طالبت وفقا لتقريرها أمام المجلس الهيئة بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، وأن تقوم الهيئة باقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.

مطالبات الشورى من صندوق التعليم العالي:

استقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار

رفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر

متابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات

إعادة هيكلة الصندوق

الحرص على الشفافية والوضوح في الإيرادات والمصروفات

الاستثمار في البحوث والدراسات الموجهة

الاستثمار في المشاريع الطلابية التي تتميز بالإبداع والابتكار

مطالبات أعضاء الشورى من الأوقاف:

تحديد مواقع الأوقاف

وضع تصنيف للغرض الذي أوقفت من أجله

مقدار الدخل السنوي لها ومصروفاتها

وضع مؤشرات تفصيلية توضح النمو في أعداد الأوقاف

إيجاد هوية لشعار للأوقاف

وضع تسلسل رقمي لها يوضع على كل وقف