شكرا لقرائتكم خبر ضبط 45 مواطنا و181 شاحنة حطب معد للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق (الرياض، مكة، المدينة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران،عسير، الباحة جازان) 45 مواطنا، وسبعة مقيمين (سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجلاديشي)، و(181) شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم لنظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله، وقد جرى اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي الشويرخ أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية ذات العلاقة لمتابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الالكترونية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وحث المتحدث الرسمي للأمن العام الجميع للإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على أرقام الطوارئ (996) ورقم (999) في جميع مناطق المملكة و(911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض.