- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أن الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة والمقررات العملية ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢١ ربيع الآخر، مع استمرار الدراسة.
ونوهت الجامعة عبر حسابها بـ"تويتر" بأن الاختبارات النهائية لبقية المقررات ستبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٨ ربيع الآخر.
وكانت جامعة أُم القرى، قد أعلنت بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.
وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية، ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 07:53 PM
تبدأ بالمتطلبات العامة والمقررات العمليةجامعة "أم القرى" تعلن انطلاق الاختبارات النهائية مطلع الأسبوع المقبل
أعلنت جامعة أم القرى ممثلة بعمادة القبول والتسجيل أن الاختبارات النهائية للمتطلبات العامة والمقررات العملية ستنطلق مطلع الأسبوع المقبل، وابتداءً من يوم الأحد الموافق ٢١ ربيع الآخر، مع استمرار الدراسة.
ونوهت الجامعة عبر حسابها بـ"تويتر" بأن الاختبارات النهائية لبقية المقررات ستبدأ من يوم الأحد الموافق ٢٨ ربيع الآخر.
وكانت جامعة أُم القرى، قد أعلنت بشكل رسمي إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول عن بُعد.
وقالت الجامعة: حرصًا على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي الجامعة، فقد تقرر إجراء الاختبارات النهائية للفصل الأول من هذا العام الجامعي 1442 هـ عن بُــعـد لجميع البرامج التعليمية، ما عدا المقررات العملية التي تتطلب الحضور وفقًا للإجراءات الاحترازية.
، جامعة "أم القرى" تعلن انطلاق الاختبارات النهائية مطلع الأسبوع المقبل ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة "أم القرى" تعلن انطلاق الاختبارات النهائية مطلع الأسبوع المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.