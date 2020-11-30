، "بيت أبيض أكثر تنوعاً".. "بايدن" يكشف ترشيحاته للمناصب الاقتصادية العليا ،

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كشف الرئيس المنتخب جو بايدن النقاب عن اختياراته للعديد من المناصب الاقتصادية العليا، اليوم الاثنين، بما في ذلك رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين كمرشحة لوزيرة الخزانة، مما مهد الطريق لبيت أبيض أكثر تنوعاً.
وعيّن "بايدن" أعضاء بارزين في فريق اقتصادي سيتعين عليه مكافحة الضربات الساحقة للعمال والشركات الأمريكية من جائحة فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
ورشح "بايدن" جانيت يلين، التي كانت أول امرأة تترأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لوزيرة الخزانة، وأديوال أدييمو، التي ستكون أول نائبة سوداء لوزير الخزانة.
ومن بين الأعضاء الآخرين في فريقه الاقتصادي نيرا تاندين الرئيسة التنفيذية للمركز التقدمي للتقدم الأمريكي، وهي مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، وستكون أول امرأة ملونة تقود تلك الوكالة.
وعلى عكس "ترامب"، الذي اختار الرجال البيض إلى حد كبير لشغل مناصب رئيسية، كانت التعيينات المبكرة لـ"بايدن" تتشكل إلى حد كبير، بما في ذلك فريق اتصالات كامل من النساء تم الكشف عنه ليلة أمس.
"بيت أبيض أكثر تنوعاً".. "بايدن" يكشف ترشيحاته للمناصب الاقتصادية العلياصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-30
كشف الرئيس المنتخب جو بايدن النقاب عن اختياراته للعديد من المناصب الاقتصادية العليا، اليوم الاثنين، بما في ذلك رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين كمرشحة لوزيرة الخزانة، مما مهد الطريق لبيت أبيض أكثر تنوعاً.
وعيّن "بايدن" أعضاء بارزين في فريق اقتصادي سيتعين عليه مكافحة الضربات الساحقة للعمال والشركات الأمريكية من جائحة فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
ورشح "بايدن" جانيت يلين، التي كانت أول امرأة تترأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لوزيرة الخزانة، وأديوال أدييمو، التي ستكون أول نائبة سوداء لوزير الخزانة.
ومن بين الأعضاء الآخرين في فريقه الاقتصادي نيرا تاندين الرئيسة التنفيذية للمركز التقدمي للتقدم الأمريكي، وهي مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، وستكون أول امرأة ملونة تقود تلك الوكالة.
وعلى عكس "ترامب"، الذي اختار الرجال البيض إلى حد كبير لشغل مناصب رئيسية، كانت التعيينات المبكرة لـ"بايدن" تتشكل إلى حد كبير، بما في ذلك فريق اتصالات كامل من النساء تم الكشف عنه ليلة أمس.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
07:26 PM
بينهم جانيت يلين لوزارة الخزانة
كشف الرئيس المنتخب جو بايدن النقاب عن اختياراته للعديد من المناصب الاقتصادية العليا، اليوم الاثنين، بما في ذلك رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابقة جانيت يلين كمرشحة لوزيرة الخزانة، مما مهد الطريق لبيت أبيض أكثر تنوعاً.
وعيّن "بايدن" أعضاء بارزين في فريق اقتصادي سيتعين عليه مكافحة الضربات الساحقة للعمال والشركات الأمريكية من جائحة فيروس كورونا، وفقاً لـ"رويترز".
ورشح "بايدن" جانيت يلين، التي كانت أول امرأة تترأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لوزيرة الخزانة، وأديوال أدييمو، التي ستكون أول نائبة سوداء لوزير الخزانة.
ومن بين الأعضاء الآخرين في فريقه الاقتصادي نيرا تاندين الرئيسة التنفيذية للمركز التقدمي للتقدم الأمريكي، وهي مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض، وستكون أول امرأة ملونة تقود تلك الوكالة.
وعلى عكس "ترامب"، الذي اختار الرجال البيض إلى حد كبير لشغل مناصب رئيسية، كانت التعيينات المبكرة لـ"بايدن" تتشكل إلى حد كبير، بما في ذلك فريق اتصالات كامل من النساء تم الكشف عنه ليلة أمس.
، "بيت أبيض أكثر تنوعاً".. "بايدن" يكشف ترشيحاته للمناصب الاقتصادية العليا ،
المصدر : الخليج 365
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