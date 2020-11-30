شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الإعلان عن موعد رفع تعليق السفر خارج المملكة الأربعاء المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تعتزم المملكة، الإعلان عن موعد رفع القيود لمغادرة السعوديين للبلاد والعودة إليها الأربعاء القادم. تعتزم المملكة، الإعلان عن موعد رفع القيود لمغادرة السعوديين للبلاد والعودة إليها الأربعاء القادم. يأتي ذلك بناء على الموافقة الكريمة والتي صدرت في سبتمبر الماضي. ومن المقرر أن ترفع وزارة الصحة الاشتراطات الصحية الوقائية للمسافرين وفي صالات المطارات والموانئ والمحطات.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الإعلان عن موعد رفع تعليق السفر خارج المملكة الأربعاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.