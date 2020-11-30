شكرا لمتابعة خبر عن أسراب من الجراد تهاجم القنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

هاجمت محافظة القنفذة أسراب من الجراد قادمة عن طريق البحر من دول شرق افريقيا، فيما طالب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مربي النحل والمواشي بالابتعاد عن مواقع الإصابة والمكافحة حفاظاً على ممتلكاتهم.

ومن جانبه، قال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي إنها وصلت محافظة القنفذة اليوم الاثنين أكثر من ٧ أسراب جراد قادمة من شرق أفريقيا عن طريق البحر الأحمر.

وأشار إلى أن هذه الأسراب توزعت على محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها، وعلى الفور باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة متابعة هذه الأسراب للبدء في مكافحتها بطائرات الرش الجوي وفرق الرش الأرضية.

ومن جهتها، حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب النحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية مشددة على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.