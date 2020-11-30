معاريف: السعودية توافق على فتح المجال الجوي أمام الرحلات الإسرائيلية

قالت صحيفة معاريف العبرية، مساء اليوم الاثنين 30 نوفمبر 202، إن السعودية وافقت على فتح المجال الجوي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية.

جاء ذلك عقب نشر موقع القناة الـ 12 الإسرائيليّة، خبر تراجع السعودية ، عن فتح المجال الجوي أمام شركات الطيران الإسرائيلي، التي من المقرر أن تسير رحلاتها الى الإمارات الأسبوع المقبل، في إطار الاتفاقات الموقعة.

وذكر الموقع، أن شركات طيران إسرائيليّة تفاجأت بهذا القرار، الأمر الذي قد يؤدي إلى إمكانيّة إلغاء هذه الرحلات.

ونقلت هيئة البثّ الإسرائيليّة عن مسؤولين إماراتيين، قولهم: إنّه لا يمكن للطائرات الإسرائيليّة أن تهبط في دبيّ دون الحصول على موافقة للطيران فوق السعودية.

ويوم أمس، أفادت وكالة الأنباء العالمية "رويترز"، بأن جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيتوجه على رأس وفد إلى السعودية وقطر.

وأشارت رويترز إلى أن هدف هذه الزيارة يأتي لإجراء محادثات بين البلدين. وفق روسيا اليوم

وأضافت نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، أن كوشنر سيلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ومن جانبه، قال موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مسؤولين أميركيّين أن كوشنر سيحاول خلال الأيام القادمة في قطر والسعوديّة "للمرّة الأخيرة" إبرام صفقة لإنهاء الأزمة بين البلدين، بالإضافة إلى استمرار الدفع بالتطبيع بين دول عربيّة وإسرائيل.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي، قال كوشنر إن السلطات السعودية وافقت على فتح أجوائها أمام جميع الرحلات الجوية الإسرائيلية باتجاه الشرق.