فرصة وظيفية للسعوديين مدير شؤون إدارية .. التفاصيل

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فرصة وظيفية للسعوديين فقط:-

الوظيفة : مدير الشؤون الإدارية.

المكان : مكة المكرمة.

الشهادة المطلوبة : جامعي.

الخبرة : ٣ سنوات في نفس الوظيفة.

الراتب والبدلات : تحدد حسب الخبرة والمقابلة.

للتواصل واتس أب فقط على الرقم التالي

0505511074 أو النقر هنا للمحادثة المباشرة





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