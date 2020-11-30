«الدفاع المدني»: إغلاق عقبتي الباحة وحزنه بسبب صخور وأمطار الباحة

أغلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم عقبتي الباحة وحزنه اللتين تربطان سراة المنطقة بقطاع تهامه احترازيًّا نظرًا لكثافة الضباب والرياح الشديدة، واستمرار هطول الأمطار.

وأفاد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد مهندس فايز الغامدي، بأنه تم إغلاق عقبة الباحة وعقبة حزنه، كإجراء احترازي في ظل الأمطار الغزيرة حفاظًا على سلامة سالكي تلك الطرق.

وأكد أن جميع دوريات السلامة تقوم بواجبها حيال رفع الحالة إلى مركز القيادة والتوجيه، وكذلك تمرير المعلومات إلى غرف العمليات المشتركة وتنبيه ومنع المواطنين من عبور الأودية التي تشكل خطورة في الوقت الراهن.

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