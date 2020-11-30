«الخطوط السعودية»: نقل الرحلات للمطار الجديد «صالة 1»

سواء الداخلية أو الدولية..

كشفت الخطوط السعودية، اليوم الإثنين، عن أنه تم نقل جميع رحلات السعودية المغادرة والقادمة للرحلات الداخلية والدولية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «كيف أعرف رحلتي من مطار جدة القديم أم الجديد؟». ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر» موضحًا: «تم نقل جميع رحلات السعودية المغادرة والقادمة للداخلي والدولي للمطار الجديد الصالة 1». وأضافت: «يفضل تواجدكم في المطار قبل الإقلاع بساعتين». اقرأ أيضًا: تذاكر «الخطوط السعودية».. الشركة توجه نصيحة وتنويه حول الأسعار «الخطوط السعودية» توجه تنبيهًا للمسافرين بسبب سوء الأحوال الجوية

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