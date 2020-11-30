قوات «الأمن البيئي» تتصدى لعملية «تجريف تربة» في الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (مواطنًا ومُقِيمين من الجنسية اليمنية)، أثناء قيامهم بنهل الرمال وتجريف التربة دون تصريح شمال مدينة الرياض، في مخالفة لأنظمة البيئة التي تحظر نقل التربة أو جرفها بدون تصريح.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

كان المالكي أكد متابعة القوات نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي، وما يُنشَر في هذا الشأن عبر مختلف المنصات الإلكترونية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية ذات العلاقة والجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين الالتزام بمسؤولياتهم في المحافظة على مقدرات الوطن البيئية، وعدم مخالفة نظام المراعي والغابات بقطع الأشجار؛ لما يُشكِّله ذلك من إضرار بالموارد الطبيعية، وأراضي المراعي والغابات، والمبادرة إلى الإبلاغ عن كل من يقوم بذلك أو يتاجر بالحطب المحلي.

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