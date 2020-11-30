أخبار السعودية اليوم.. حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر.. وخبراء الطقس: 5 أيام أمطار على عدة مناطق

ترصد «صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الإثنين، الموافق 30 نوفمبر 2020م، منها «حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر، و«الحربي» يتوقَّع 5 أيام من الأمطار على عدة مناطق بالمملكة، وتراجع أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين بالمملكة.

«حساب المواطن» يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة ديسمبر.. والتحقق بهذه الآلية

اعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الإثنين، عن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ37 (شهر ديسمبر 2020).

أكثر من 2 ريال في الجرام.. تراجع أسعار الذهب خلال تعاملات الإثنين بالمملكة

تراجعت أسعار الذهب في السوق السعودية، في مستهل تعاملات اليوم الإثنين الموافق 30 نوفمبر 2020م، مع توقعات بهبوط أسعار الذهب في السوق العالمية.

بعد إصابة 87 طفلًا بالرياض.. «سعود الطبية» تنصح بهذا الإجراء الهام

حذرت مدينة الملك سعود الطبية، من عدم تدفئة أجساد الأطفال بشكل جيد، خاصة خلال فترة الأمطار الحالية، مشيرة إلى تعرض 87 طفلًا بالرياض لأزمات تنفسية خلال اليومين الماضيين.

«الحربي» يتوقَّع 5 أيام من الأمطار على عدة مناطق بالمملكة

توقع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس، علي الحربي، خمسة أيام من الأمطار على مناطق عدة بالمملكة.

«الحصيني» يتوقَّع حالة الأمطار على 10 مناطق خلال الـ36 ساعة المقبلة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حالة الجو خلال الـ36 ساعة المقبلة (من اليوم الإثنين حتى صباح غد الثلاثاء) على بعض مناطق المملكة.

عقوبات لغير الملتزمين.. «الزكاة والدخل»: 5 عناصر لا بد من توافرها في الفاتورة الضريبية

ذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة يَتعيَّن عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة، على أن تحتوي الفاتورة على مجموعة من العناصر المحددة في الاتفاقية الموَحَّدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.

«الشورى» يطالب «هيئة الأمر بالمعروف» بإيضاح معايير منح رخصة العمل الميداني

طالب مجلس الشورى في- قرار أصدره اليوم الإثنين- الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإيضاح انعكاس تنفيذ خطة الرئاسة على رفع كفاءة وجودة العمل وفق تنظيمها.

لزيادة تنافسيتها بسوق العمل.. «هدف»: دعم 46 شهادة مهنية احترافية في تخصصات مختلفة

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أنه يدعم 46 شهادة مهنية احترافية في مجالات وتخصصات مختلفة، لرفع كفاءة القوى الوطنية وزيادة تنافسيتها في سوق العمل.

ضبط 45 مواطنًا و7 مقيمين.. حصيلة مخالفات نقل وبيع الحطب المحلي في 12 منطقة

ضبطت القوات الخاصة لأمن الطرق في مناطق «الرياض، مكة، المدينة، القصيم، الشرقية، الجوف، حائل، الحدود الشمالية، نجران، عسير، الباحة وجازان» 45 مواطنًا، وسبعة مقيمين (سودانيين وأفغانيين ومصري ويمني وبنجالي)، و(181) شاحنة بحمولاتها من الحطب المحلي المعد للبيع، وذلك إثر مخالفتهم لنظام المراعي والغابات والتعليمات القاضية بمنع بيع الحطب المحلي أو نقله.

وزارة العدل تحدِّد 22 خدمة يمكن إنجازها إلكترونيًا.. تعرف عليها

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 22 خدمة عدلية يمكن تنفيذها عبر بوابة ناجز بدون زيارة محاكم التنفيذ.

قائد مركبة يتجاوز السيارات بشكل خطير في جدة.. مواطن يشتكي والمرور يستجيب

أعلن المرور السعودي، القبض على قائد مركبة في مدينة جدة، تجاوز عددًا من السيارات على الطريق بشكل خطير.

«هيئة النقل»: دخول لائحة نشاط مركبات البضائع وتوصيل الطلبات حيِّز التنفيذ

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، عن دخول اللائحة المنظمة لنشاط توجيه المركبات لنقل البضائع حيِّز النفاذ.

شرطة الشرقية تقبض على وافد امتهن تزوير الأوراق النقدية

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من القبض على وافد امتهن الاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، بمدينة الخبر.

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