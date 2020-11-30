تهنئة رومانيا باليوم الوطني وإفريقيا الوسطى بذكرى يوم الجمهورية

من جهته، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس كلاوس فيرنر يوهانيس بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب رومانيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث خادم الحرمين برقية تهنئة إلى الرئيس فوستان أركانج تواديرا، رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق اطراد التقدم والازدهار.
من ناحيته، بعث ولي العهد برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده، معبرا فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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