تقنية المزاحمية تنهي تعثر 8 سنوات في تخصص السياحة

وأشار «العتيبي» إلى أن الخطة المعتمدة لعام 1442- 1443هـ تهدف لفتح تخصص الإرشاد السياحي وتخصص إدارة الفاعليات، بطاقة إجمالية تتراوح بين 2000 و2500 متدربا ومتدربة، أما في حال التوسع بتخصصات أخرى، والاستفادة من ورش الميكانيكا والكهرباء، فإن الطاقة المكانية للكلية قد تصل إلى 10 آلاف.
وعن آلية القبول، أوضح «العتيبي» أن آلية القبول هي آلية قبول الكليات التقنية الأخرى نفسها، حيث يتم التقديم على بوابة القبول بالمؤسسة وفقا لمعايير القبول المعتمدة، علما أن القبول متاح حاليا في الكلية.
يذكر أن «دوت الخليج» تابعت تعثر مشروع الكلية التقنية على مدى الـ8 سنوات الماضية، ونشرت الصحيفة تقريرين حولها تحت عنوانين هما «ملاحظات توقف تشغيل الكلية التقنية بالمزاحمية» و«المزاحمية تترقب افتتاح كليتها التقنية». كما نشرت، في 23 يناير 2020، تصريحا لأمير الرياض تحت عنوان «المواطن سبب التعديات على الأودية»، الذى نوه خلاله بعدم تلقيه أي شيء عن بداية مشروع الكلية التقنية والانتهاء منه أو تدشينه، مؤكدا أنه سيسأل عن المشروع ويتأكد، ومن ثم سيرى النور قريبا.
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