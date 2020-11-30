السعودية اليوم / "أصايل" و"عنيزة" يحسمان الملواح بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في اللحظات الأخيرة



الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ موافق 30 نونبر 2020 واس

حسم الصقران "أصايل" و"عنيزة" اليوم شوط مسابقة الملواح (الدعو 400 متر) بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، والمقام في ملهم شمال مدينة الرياض، وهما للصقار السعودي أمين بن عبدالله الملاح.

وقطع الصقران مسافة السباق في زمن قياسي، بلغ 18 ثانية و 68 جزءاً من الثانية، و 18 ثانية 84 جزءاً من الثانية على التوالي، متفوقين على المركز الثالث بفارق ضئيل، لا يتجاوز 150 جزء من الثانية.

وكان الشوط الأول الذي قد خصص لفئة جير شاهين فرخ للمحترفين السعوديين، وفاز بمركزه الأول فلاج عبدالله بن هجرس الدوسري، لصقره "موفق"، الذي قطع الأربعمئة متر في 18 ثانية و 247 جزءاً من الثانية.

كما شهد إقامة شوط جير شاهين فرخ للملاك، ظفر بالمركز الأول الصقار عبدالله محمد عبدالله الدوسري، بصقره "ملبي"، الذي أنهى السباق بزمن 18 ثانية و 308 أجزاء من الثانية، فيما فاز بالشوط الرابع، والمخصص للجير شاهين قرناس للملاك الصقر "إسناد"، لمالكه بدر بن فهد العرادي الشمري، الذي اجتاز السباق في 17 ثانية و 544 جزءاً من الثانية.

أما الشوط الخامس والأخير لليوم فكان لفئة جير شاهين قرناس للملاك السعوديين، ونجح "العاصفة" في كسب الشوط، لصاحبه عبدالهادي بن عبدالله المطيري، بزمن 18 ثانية و 289 جزءاً من الثانية.

يذكر أن نادي الصقور السعودي، الجهة المنظمة للمهرجان، يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

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19:35ت م

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