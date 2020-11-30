السعودية اليوم / العلاقات العمالية بالرياض تنهي مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال



الرياض 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

تمكنت إدارة العلاقات العمالية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال السنة والأشهر الثلاثة الماضية من إنهاء طلبات مستحقات المتوفين من العمالة بمبلغ تجاوز 31 مليون ريال بالتنسيق مع سفارات بلادهم أو ذويهم .

ويأتي ذلك ضمن إنجازات إدارة العلاقات العمالية بمنطقة الرياض التي لايقتصر عملها على تصفية مستحقات المتوفين بل يشمل استقبال بلاغات التغيب والتعامل معها ونقل الخدمات دون الرجوع إلى صاحب العمل بسبب عدم حضوره لجلسات التسوية الودية, إضافة إلى منح رخصة العمل لغرض الخروج النهائي في حالة انتهاء الإقامة ومنح رخصة العمل مع تحويل الرسوم على صاحب العمل الموقوف عن العمل.

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18:07ت م

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