السعودية اليوم / السودان تسجل 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السودان خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، 223 حالة إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 17627، متضمنة 1241 وفاة، وتعافي 10208 حالات.

// انتهى //

18:07ت م

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الخرطوم 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسسجلت السودان خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية، 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" و6 حالات وفاة وتعافي 33 حالة.وأشارت وزارة الصحة السودانية في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 17627، متضمنة 1241 وفاة، وتعافي 10208 حالات.// انتهى //18:07ت م0171

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