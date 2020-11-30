شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تحذر من "واتساب أعمال" والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين ، أن بعض المستهلكين يثقون عندما يشاهدون (واتساب أعمال) يمارس البيع الإلكتروني، ويحولون مبالغ مالية لأصحابها.

وأوضح الحسين أنه ينبغي التأكد من هوية هذه الأرقام وأنها تابعة لمتاجر إلكترونية موثوقة ولديها سجل تجاري أو مسجلة بمعروف.

محذراً من أن التعامل مع أرقام (واتساب أعمال) دون التثبت من أصحابها قد يعرضك للنصب والاحتيال.