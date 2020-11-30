شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: ضبط 12.855 مخالفة للإجراءات الوقائية من «كورونا» خلال أسبوع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الداخلية، ضبط 12.855 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال أسبوع، وذلك للفترة من 1442/4/7، حتى 1442/4/13. وجاء توزيع المخالفات بحسب المناطق كالتالي: مكة المكرمة (3290)، القصيم (1980)، الرياض (1956)، المدينة المنورة (1609)، الشرقية (1114)، حائل (501)، الحدود الشمالية (470)، الجوف (432)، تبوك (400)، عسير (393)، الباحة (271)، نجران (257)، جازان (182).



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