شكرا لقرائتكم خبر عن الدمام: ضبط 300 كغم لحوم فاسدة داخل منزل يستخدم كمستودع تخزين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أسفرت الحملات الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، عن ضبط وإتلاف أكثر من 300 كيلوغرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك في أحد المنازل بالدمام.

وأوضحت الأمانة، أن المنزل يستخدم كمستودع للمواد الغذائية، ومعمل لتحضير الأطعمة، وتوزيعها على المطاعم، وأنه غير مصرح له، ومخالف للأنظمة واشتراطات الحفظ والتخزين، حيث جرى إغلاق المنزل، وتطبيق العقوبات على المخالفين وفق لائحة الجزاءات البلدية.

من جانب آخر، أطلقت أمانة الشرقية حملة رقابية بعنوان «رقابة وثقافة» بسيهات بمحافظة القطيف، تهدف إلى التركيز على بعض الاشتراطات والأنظمة المستجدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية المتعلقة بالصحة العامة، وتوفير منزلق لخدمة ذوي الاعاقة، وإلزام جميع المحلات بتوضيح السعرات الحرارية للوجبات الغذائية ومسببات الحساسية الخاصة بجميع المأكولات المقدمة للمواطنين وغيرها.