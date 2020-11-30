شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 97% من حالات «كورونا» في السعودية.. و232 إصابة جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سجلت السعودية ارتفاعاً في نسبة التعافي من فايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19» بلغت 97%، وذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة اليوم (الاثنين) شفاء 393 حالة خلال 24 ساعة، وتسجيل 232 إصابة جديدة، و12 حالة وفاة، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 1.3%، وبلغت نسبة الحالات الحرجة 0.18%.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 357.360 حالة، من بينها 4662 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 659 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 346.802 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5896 حالة وفاة.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (67)، منطقة مكة المكرمة (42)، منطقة المدينة المنورة (32)، المنطقة الشرقية (28)، منطقة عسير (23)، منطقة القصيم (17)، منطقة نجران (7)، منطقة الباحة (5)، منطقة تبوك (3)، منطقة جازان (3)، منطقة حائل (3)، منطقة الجوف (2).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (44)، المدينة المنورة (18)، جدة (18)، مكة المكرمة (13)، الدمام (13)، ينبع (10)، الخرج (10)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (73)، جدة (26)، المدينة المنورة (21)، جازان (19)، مكة المكرمة (14)، الطائف (14)، المبرز (12)، الدمام (11)، القنفذة (11)، الجبيل (10)، الظهران (10).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.