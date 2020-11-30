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محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته، اليوم الاثنين، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب انتصاره الأخير على ضمك "دورياً" وتصدر الدوري "مؤقتاً" .
ودشن الشباب تدريباته بقيادة البرتغالي بيدرو مدرب الفريق تحضيراً لمواجهة الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس، الأربعاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.
وتتجدد المواجهة بين الشباب والاتحاد في إياب نصف نهائي البطولة العربية، في الـ4 من ديسمبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 06:03 PMالشباب يدشن تحضيراته لمواجهة الاتحاد.. في نصف نهائي كأس محمد السادس
عاود الفريق الكروي الأول بنادي الشباب تدريباته، اليوم الاثنين، بعد الإجازة التي منحها الجهاز الفني للاعبين، عقب انتصاره الأخير على ضمك "دورياً" وتصدر الدوري "مؤقتاً" .
ودشن الشباب تدريباته بقيادة البرتغالي بيدرو مدرب الفريق تحضيراً لمواجهة الاتحاد في ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس، الأربعاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب.
وتتجدد المواجهة بين الشباب والاتحاد في إياب نصف نهائي البطولة العربية، في الـ4 من ديسمبر المقبل على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
، الشباب يدشن تحضيراته لمواجهة الاتحاد.. في نصف نهائي كأس محمد السادس ،
المصدر : الخليج 365
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