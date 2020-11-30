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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع خبير الطقس حسن كراني، موجه قطبية باردة تبدأ بالشمالية الغربية، أول الشهر المقبل. توقع خبير الطقس حسن كراني، موجه قطبية باردة تبدأ بالشمالية الغربية، أول الشهر المقبل. وقال كراني " يا أهل الشمال01 ديسمبر موعدكم مع موجة باردة لإنخفاض ملموس للحرارة يبدأ بالشمالية الغربية ثم يتحرك شرقا حتى أجواء الشمالية الشرقية يبلغ مداه 09ديسمبر". وأضاف : " مع تأثر الوسطى والشرقية والغربية نظرا لتحرك الهواء الدافئ جنوبا ويعاود الدفئ 13 ديسمبر ".

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