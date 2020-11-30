شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة تسود أجواء الخرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن هطول أمطار غزيرة على محافظة الخرمة شرق الطائف بمنطقة مكة المكرمة. كشف مقطع فيديو، اليوم الاثنين، عن هطول أمطار غزيرة على محافظة الخرمة شرق الطائف بمنطقة مكة المكرمة. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد نبهت باستمرار هطول الأمطار على محافظات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الساعات المقبلة؛ حيث يشمل «الخرمة، الموية، تربة، رنية»، وذلك حتى الساعة الحادية عشرة من مساء اليوم.

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