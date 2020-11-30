مصحوبة برياح نشطة وتكون الضباب..
توقعت الهيئةُ العامة للأرصاد وحماية البيئة، بتقريرها لطقس الغد الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» ومرتفعات منطقة مكة المكرمة وسواحلها الجنوبية، وأجزاء من مناطق «الرياض والشرقية، القصيم، حائل» تمتد إلى أجزاء من منطقتي «الجوف والحدود الشمالية»، مع تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
وأضافت الهيئة، أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج.
وتابعت «هيئة الأرصاد»، أن الخليج العربي، يشهد رياحا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14ــ36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج، وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة في المملكة لطقس الغد الثلاثاء.
اقرأ أيضًا:
طقس السعودية.. الأرصاد تنبّه إلى هطول أمطار غزيرة على 3 مناطق
كانت هذه تفاصيل خبر «طقس الثلاثاء».. أمطار رعدية على 9 مناطق سعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.