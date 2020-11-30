كورونا في السعودية.. وزارة الصحة تعلن قائمة «الأعلى إصابة»

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، إصابة 232 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» في المملكة وتصدرت الرياض حالات الإصابة بتسجيل 67 حالة، وتلتها مكة المكرمة بتسجيل 42 حالة.

وسجلت المدينة المنورة 32 حالة، والشرقية 28 وعسير 23 والقصيم 17 ونجران 7 والباحة 5، وتم تسجيل 3 حالات إصابة في كل من: تبوك وجازان وحائل، فيما تم تسجيل حالتين في الجوف.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 232 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية فضلًا عن وفاة 12 حالة وتسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ليكون بذلك عدد الحالات المتعافية متعافية 346.802 حالة.

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