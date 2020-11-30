إجمالي كورونا في المملكة.. 357360 إصابة مقابل 346802 تعافٍ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 357360 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 393 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 346802 حالة.

كما تم تسجيل 12 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة وحتى الآن، إلى 5896 حالة.

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