«هيئة النقل»: دخول لائحة نشاط مركبات البضائع وتوصيل الطلبات حيِّز التنفيذ

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم الإثنين، عن دخول اللائحة المنظمة لنشاط توجيه المركبات لنقل البضائع حيِّز النفاذ.

وذكرت الهيئة- عبر تويتر- أنه يترتب على ذلك ضرورة حصول المنشآت التي تمارس نشاط توجيه المركبات لنقل البضائع أو توصيل الطلبات أو الطرود عبر التطبيقات، على ترخيص من قبل الهيئة.

وأشارت هيئة النقل، إلى أنه يمكن الاطلاع على اللائحة المنظمة، من خلال زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/3qcbiCG

اقرأ أيضا:

6 خطوات.. «النقل» توضح آلية تسجيل وسائط نقل النزهات البحرية

«هيئة النقل»: شحن البضائع مع شاحنة أجنبية داخل المملكة مخالف للأنظمة