أعلنت وزارة الصحة⁩ تسجيل (232) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧‎كورونا⁩ (كوفيد19)، خلال ال 24 ساعة الماضية. وأشارت الصحة، إلى تسجيل (12) حالات وفيات. وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل (393) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (346,802) حالة.

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": تسجيل 232 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 393 حالة ووفاة 12 شخصاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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