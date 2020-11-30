وزارة العدل تحدِّد 22 خدمة يمكن إنجازها إلكترونيًا.. تعرف عليها

حددت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة 22 خدمة عدلية يمكن تنفيذها عبر بوابة ناجز بدون زيارة محاكم التنفيذ.

وأوضحت وزارة العدل أن الخدمات التي يمكن تنفيذها عبر بوابة ناجز هي: تقديم طلب تنفيذ، وإصدار طلب قرار34، وطلب إصدار قرار 46، وطلب إصدار فاتورة إعلان، وطلب إصدار أمر زيارة، وطلب إصدار أمر حضانة.

وكذلك طلب إصدار أمر استقطاع، وطلب إصدار قرار إخلاء، وطلب إعادة إصدار قرار 46 بعد انتهاء المدة، وطلب إصدار قرار بيع بالمزاد العلني، وطلب إنهاء السند، وطلب تأجيل تنفيذ السند، وإصدار حكم حبس وتقديم طلب (خليجي- زائر-جواز سفر).

وكذلك دليل مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين، واستعلام عن طلب تنفيذ، والاستعلام برقم الهوية، وفقًا لوزارة العدل.

ووفقا لوزارة العدل فإن الخدمات المقدمة للمنفذ ضده هي: طلب إصدار قرار رفع 34، وطلب إصدار قرار رفع 46، وطلب إصدار فاتورة سداد، وطلب تحويل مبلغ محجوز، وطلب إصدار قرار رفع قرار إيقاف خدمات، والاستعلام عن طلب التنفيذ، والاستعلام برقم الهوية.

اقرأ أيضا:

إصدار فاتورة سداد عبر «ناجز».. «العدل»: تتم عبر 10 خطوات

كيف تحضر جلسة صلح عن بُعد عبر منصة «تراضي»؟.. وزارة العدل توضح