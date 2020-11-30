شرطة الشرقية تقبض على وافد امتهن تزوير الأوراق النقدية

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، من القبض على وافد امتهن الاحتيال وتزييف الأوراق النقدية، بمدينة الخبر.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن القبض على وافد من الجنسية الكاميرونية، في العقد السادس من العمر، امتهن النصب والاحتيال وتزييف الأوراق النقدية.

وأضاف أن الجاني اتخذ من مقر إقامته بمحافظة الخبر، وكرًا لتنفيذ جرائمه؛ حيث ضُبط بحوزته عدد من الأوراق المُزيفة وكميةٍ من المواد والأدوات التي تستخدم في تزييف العملات.

وأشار النقيب الدريهم، إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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