أولا: إجراء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام الحالي عن بُعد في جميع الكليات حرصاً على سلامة الطلاب ومنسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والموظفين، وتماشياً مع توجهات الدولة في الحد من انتشار الفيروس باستثناء الكليات التالية التي ترى الكليات أهمية حضور الطلاب والطالبات للاختبارات في بعض مقرراتها على النحو الآتي؛ كلية الطب، وطب الأسنان: جميع الاختبارات حضورية باستثناء متطلبات الجامعة تقام عن بُعد.
ثانيا: كليات الهندسة، والسنة التحضيرية: بعض المقررات المختارة من القسم الأكاديمي إضافة إلى المقررات ذات الطبيعة العملية تكون اختباراتها حضورية فقط. وأكد الدوسري اتخاذ الكليات جميع الوسائل والإجراءات الاحترازية بالتنسيق مع لجنة الوقاية من فيروس كورونا المستجد بالجامعة للتأكيد على تطبيق الإجراءات بمقرات الاختبارات قبل وأثناء وبعد الاختبار.
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة سطام تعلن آلية الاختبارات النهائية للفصل الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.