

جدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية

وأعرب المهندس الشمراني عن اعتزازه بهذه الثقة، مثمناً لمجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تكليفه بهذه المهمة لخدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.

يذكر أن المهندس عبدالله الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م، وتدرج خلال مسيرته العملية التي تجاوزت 30 عامًا في عدد من المناصب القيادية والإدارية منها رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات ورئيس شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات وشركة الجبيل للأسمدة، وعضو مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.

// انتهى //

16:28ت م

0143



جدة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واسأصدر مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، قرارًا يقضي بتعيين المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني رئيسًا تنفيذيًا للهيئة.وأعرب المهندس الشمراني عن اعتزازه بهذه الثقة، مثمناً لمجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية تكليفه بهذه المهمة لخدمة الوطن وتحقيق تطلعاته.يذكر أن المهندس عبدالله الشمراني حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك سعود بالرياض عام 1989م، وتدرج خلال مسيرته العملية التي تجاوزت 30 عامًا في عدد من المناصب القيادية والإدارية منها رئيس الشركة العربية للبتروكيماويات ورئيس مجلس إدارة الشركة الأوروبية للبتروكيماويات ورئيس شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات وشركة الجبيل للأسمدة، وعضو مجلس إدارة شركة الفوسفات السعودية.// انتهى //16:28ت م0143

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المهندس الشمراني رئيساً تنفيذياً لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.