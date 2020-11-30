السعودية اليوم / مدني الباحة يُغلق عقبتي الباحة وحزنه نتيجة الأمطار وتساقط الصخور



‎الباحة 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أغلقت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم عقبتي الباحة وحزنه اللتين تربطان سراة المنطقة بقطاع تهامه احترازيا نظراً لكثافة الضباب والرياح الشديدة ، واستمرار هطول الأمطار .

وأفاد نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الرائد مهندس فايز الغامدي، أنه تم إغلاق عقبة الباحة وعقبة حزنه، كإجراء احترازي في ظل الأمطار الغزيرة حفاظاً على سلامة سالكي تلك الطرق، مؤكداً أن جميع دوريات السلامة تقوم بواجبها حيال رفع الحالة إلى مركز القيادة والتوجيه، وكذلك تمرير المعلومات إلى غرف العمليات المشتركة وتنبيه ومنع المواطنين من عبور الأودية التي تشكل خطورة في الوقت الراهن.

//انتهى//

15:55ت م

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