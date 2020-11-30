السعودية اليوم / جامعة الأمير سطام تعلن آلية اختبارات الفصل الأول للطلاب والطالبات



السيح 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج اليوم ، آلية وإجراءات الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي الحالي التي ستكون "عن بُعد" في معظم الكليات.

وأوضح المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور عيسى الدوسري ، أن اختبارات الطلاب والطالبات للفصل الأول ستكون "عن بعد" باستثناء بعض الكليات التي ترى أهمية حضور الطلاب والطالبات للاختبارات في بعض مقرراتها وهي كلية الطب ، وكلية طب الأسنان وستكون جميع الاختبارات حضورية باستثناء متطلبات الجامعة التي تقام عن بُعد ، إضافة إلى كليات الهندسة ، وكلية السنة التحضيرية حيث ستكون بعض المقررات المختارة من القسم الأكاديمي بالإضافة إلى المقررات ذات الطبيعة العملية اختباراتها حضورية فقط .

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15:55ت م

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