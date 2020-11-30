السعودية اليوم/ أمين المنطقة الشرقية يستقبل مزارعي وتجار الخضار بالدمام



الدمام 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، عدداً من المزارعين وتجار الخضار بالدمام، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس زياد بن محمد مغربل.

وأكد معاليه حرص الأمانة على تطوير كافة الخدمات في السوق وخدمة البائعين والمتسوقين، وتشجيع المزارعين على بيع منتجاتهم من خلال منافذ السوق بشكل آمن ومنظم.

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15:49ت م

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