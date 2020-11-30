السعودية اليوم / أمين الشرقية يرأس الاجتماع المرئي للوكلاء ورؤساء البلديات



الدمام 15 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 30 نوفمبر 2020 م واس

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم، الاجتماع المرئي الدوري للوكلاء ورؤساء البلديات، لمتابعة أداء الأمانة، والتحليل الأولي لأداء مؤشر بلاغات التشوّه البصري، ومتابعة كافة جهود كافة الإدارات والبلديات في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوهات البصرية وبرامج جودة الحياة في المنطقة.

واستعرض الاجتماع المبادرات المقترحة، والتركيز على العناصر الهامة لتنفيذها حسب الخطة التي تقوم عليها رؤية الأمانة وأهدافها؛ لإحداث الأثر الإيجابي للمواطن والمقيم في المدن والمحافظات بالمنطقة، والتي تتماشى مع توجيهات وتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكد المهندس الجبير، أهمية المحافظة على توفير الخدمات اللازمة لسكان المدن، مع تجديد المواقع القديمة والمحافظة على المباني التراثية والطابع العمراني، وأهمية المشاركة المجتمعية، في أعمال القطاع البلدي والاستفادة من امكانيات المجتمع ضمن المسؤولية الاجتماعية، مطالباً الجميع بتخصيص مناطق لأنشطة المرأة والأسر المنتجة وتشجيعهم في كسب العيش الكريم من خلال تخصيص أماكن لهم للممارسة هذه المهنة.

وأشار إلى استكمال البنية التحتية لمشاريع تصريف مياه الأمطار والاستفادة من التجارب الناجحة في تصريف مياه الأمطار وتقليل التكاليف باستخدام حلول طبيعية كالمناسيب، إضافة إلى مشاريع التطوير مثل مشروع تطوير المجاورات السكنية، وتعزيز حركة المشاة في أواسط المدن بحيث يتم تنفيذ مماشي، وكذلك مسارات لرياضة الدراجات الهوائية، وتعديل التصاميم بالجزر الوسطية ما أمكن للمشاة والزراعة، وإضافة الأرصفة بالشوارع الجانبية، كما بدأت الأمانة بتنفيذ هذه المبادرة في بعض أحياء حاضرة الدمام، وحث الجميع على تنفيذها في كافة مدن ومحافظات المنطقة حتى يستفيد منها المواطن والمقيم.

واستعرض معاليه، دراسة الاستثمارات المرتبطة بالنظافة والنفايات من خلال التدوير أو البيع للمخلفات والاستفادة من هذه الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص، منوهاً بمبادرة (صنعة) التي أطلقتها الأمانة مؤخراً، وتفعيلها بشكل أكبر لدعم رواد الأعمال، وضرورة تكثيف الجهود لطرح المزيد من الفرص الاستثمارية الدائمة والمؤقتة بالشراكة مع القطاع الخاص، واستعراض التحليل الأولي لأداء مؤشر التشوه البصري، وتقرير أداء الربع الثالث للأمانة الذي يوضح كافة الجهود والأعمال التي حققتها ومؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية، وتكثيف الجهود للوصول الى أعلى معدلات قياس رضا المستفيدين من الخدمات البلدية، وأهمية استمرار العمل مع الجهات ذات العلاقة والتنسيق للمشاريع لضمان استمرارية هذه المشاريع خدمة للمستفيدين منها.

وناقش الاجتماع مبادرة يوم التطوع السعودي والعالمي الذي يصادف 5 ديسمبر القادم، وتهدف إلى تفعيل يوم التطوع السعودي والعالمي والمساهمة في تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وتفعيل هذا اليوم من خلال الفعاليات والبرامج، وإبراز أهمية التطوع في أعمال الأمانة وبرامجها ومبادراتها المختلفة، كما تم مناقشة مبادرة "ملامح وطن"، التي سيتم من خلالها الرسم على الجداريات، لإضافة الطابع الحيوي للمنطقة، وإضافة لمسة فنية ترسم ملامح جميلة للمدينة بأفكار فنية سعودية محلية.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية في ختام الاجتماع على معالجة كافة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، حاثاً الجميع على المشاركة في استحداث مبادرات جديدة ضمن برامج أنسنة المدن التي تتوافق مع برنامج جودة الحياة.

// انتهى//

15:32ت م

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