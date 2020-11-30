شاهد.. سقيا جازان مستمرة وجريان السيول في الشقيري

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

لا تزال أمطار حالة سقيا تتواصل على عدد من مراكز منطقة جازان، فيما جرت السيول والأودية وفاضت بالخير والبركة.

وأظهر مقطع فيديو متداول جريان السيول في مركز الشقيري بمحافظة ضمد بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت اليوم.

وكانت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان دعت المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة.

جاء ذلك ورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تبدأ اليوم وحتى يوم الخميس القادم يصاحبها جريان السيول وتساقط للبرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان، ومحافظات “فرسان، وأبو عريش، وصبيا، وبيش، والطوال، والدرب، وفيفا، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث”.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد الغامدي بالجميع إلى التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات.

وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، داعيًا إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني.

