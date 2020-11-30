موديرنا تسعى للحصول على موافقة الـ FDA بشأن لقاح كورونا

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

قالت شركة موديرنا Moderna إنها ستتقدم بطلب للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA للحصول على تصريح باستخدام لقاح كوفيد-19 الخاص بها، اليوم الاثنين، وذلك بناءً على النتائج النهائية التي أظهرت أن لقاحها فعال بنسبة 94.1% وعدم تسجيل أي مخاوف خطيرة تتعلق بالسلامة.

كما سجلت نسبة نجاح وصلت إلى 100% في الوقاية من الحالات الشديدة. وبذلك يصبح لقاح موديرنا ثاني لقاح يحتمل أن يحصل على إذن الولايات المتحدة لاستخدام الطوارئ هذا العام.

وقال كبير المسؤولين الطبيين في الشركة، الطبيب تال زاكس، في مقابلة عبر الهاتف، مع صحيفة ديلي ميل البريطانية: نعتقد أن لدينا لقاحًا فعالًا للغاية، لدينا الآن البيانات التي تثبت ذلك، ونتوقع أن نلعب دورًا رئيسيًا في معالجة هذا الوباء.

نتائج لقاح موديرنا

وتابع زاكس أنه لم يستطع تمالك فرحته عند رؤية النتائج النهائية التي أفادت بفعالية اللقاح بنسبة 94.1% مضيفًا: كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمح فيها لنفسي بالبكاء.

ويأتي إعلان شركة موديرنا عقب أنباء من شركة فايزر وبيونتيك أن لقاحهما فعال بنسبة 95%، وتقدمت فايزر بطلب للحصول على إذن استخدام في حالات الطوارئ.

ومن جهة أخرى، تسعى موديرنا للحصول أيضًا على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية التي بدأت بالفعل في مراجعة البيانات.

أثبت لقاحا موديرنا وفايزر أنهما أكثر فعالية مما كان متوقعًا وأعلى بكثير من معيار 50% الذي حددته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

ومن المقرر أن يجتمع المستشارون المستقلون لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية في 17 ديسمبر لمراجعة بيانات التجربة وتقديم توصية إلى إدارة الغذاء والدواء.

بعد فترة وجيزة من الحصول على إذن الاستخدام في حالات الطوارئ، تتوقع الشركة أن يتم شحن اللقاح إلى نقاط التوزيع المعينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون توزيعه أسهل من توزيع لقاح فايزر لأنه لا يحتاج نفس درجة الحرارة شديدة البرودة.