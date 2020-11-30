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سجلت الكويت 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142,635 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 880 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4684 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 658 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137,071 حالة.
فيروس كورونا الجديد
الكويت: 209 إصابات جديدة بـ"كورونا"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-11-30
سجلت الكويت 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142,635 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 880 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4684 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 658 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137,071 حالة.
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442
03:35 PM
ارتفاع حالات التعافي إلى 137,071 شخصًا
سجلت الكويت 209 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 142,635 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 880 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 4684 حالة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 658 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 137,071 حالة.
، الكويت: 209 إصابات جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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