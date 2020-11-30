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استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة، الهادفة إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.
النائب العام
30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 03:29 PM
بحثا تعزيز التعاون من خلال إجراءات متبادلةالنائب العام يستقبل محافظ هيئة "الجمارك"
استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة، بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.
وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.
وشهد اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة، الهادفة إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.
، النائب العام يستقبل محافظ هيئة "الجمارك" ،
المصدر : الخليج 365
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