، "موديرنا" تطلب تفويضاً أمريكياً لتوزيع لقاح "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - الجرعات الأولى قد تصل في 21 ديسمبر

أعلنت شركة "موديرنا" اليوم (الاثنين)، أنها طلبت تفويضًا طارئًا من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتوزيع لقاح فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان لها أوردته "فرانس 24"، أن لقاحها فعال بنسبة 94.1 في المئة، كما أنه نجح بنسبة 100 في المئة في منع حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن الجرعات الأولى من اللقاح قد تصل إلى الأمريكيين في 21 ديسمبر المقبل، إذا ما جرت موافقة الهيئة على تفويض "موديرنا".فيروس كورونا الجديد