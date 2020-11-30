شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام : الجمارك تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها والان نبدء بالتفاصيل

• الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات

استقبل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في مكتبه بالمقر الرئيس للنيابة العامة بمدينة الرياض اليوم، محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بمحافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية، مؤكداً على أهمية دور الهيئة في حماية المواطن والمقيم في هذا البلد العظيم، ومكانتها الجنائية بصفتها إحدى جهات الضبط التي تؤدي مهام جليلة في حدود اختصاصها.

وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على تعزيز التعاون بين النيابة العامة والهيئة العامة للجمارك السعودية من خلال عدد من الإجراءات المتبادلة وورش العمل المشتركة والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية العدلية في الصادرات والواردات، وغيرها من مجالات التعاون، وسبل تعزيزها وتفعيلها.