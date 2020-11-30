شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وسيول على جازان حتى الـ 8 مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وجريان السيول، تشمل محافظات أبوعريش، والدرب، والطوال ، وبيش، وجازان.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 7 مساءً.