التدخين سبب 90 % من حالات الانسداد الرئوي المزمن

2020-11-30

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت مدينة الملك فهد الطبية، التحذير من أضرار التدخين، مشيرة إلى أن 90% من حالات الانسداد الرئوي تحدث بسببه، فيما يعد حدوث التهاب سابق للرئة أو الإصابة بالربو النسبة الباقية.

وأبانت فهد الطبية عبر إنفوجراف لها أن أعراض الانسداد الرئوي المزمن تشمل ما يلي:

الانقطاع في النفس.

سعال يومي ينتج عنه بلغم.

الصفير.

التهابات متكررة في الجهاز التنفسي.

وأشارت إلى أن كلا الجنسين، فوق سن الأربعين عرضة للإصابة بأحد أمراض الانسداد الرئوي المزمن، مؤكدة أن الذين يعانون من الانسداد الرئوي المزمن، أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، وسرطان الرئة، وحالات مرضية أخرى.



